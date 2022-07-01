В «Филадельфии» отреагировали на задержание Ивана Федотова
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер отреагировал на задержание российского голкипера Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.
«Мы осведомлены об этом и расследуем ситуацию. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», – цитирует Флетчера журналист Джордан Халл в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что голкипера сборной России и «Филадельфии» Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от военной службы. В межсезонье вратарь подписал контракт с «Флайерз».
В прошедшем сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ.
На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провёл 22 матча в плей-офф и сыграл один матч «на ноль».
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