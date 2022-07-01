В «Филадельфии» отреагировали на задержание Ивана Федотова

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер отреагировал на задержание российского голкипера Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы.



«Мы осведомлены об этом и расследуем ситуацию. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», – цитирует Флетчера журналист Джордан Халл в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что голкипера сборной России и «Филадельфии» Ивана Федотова задержали по подозрению в уклонении от военной службы. В межсезонье вратарь подписал контракт с «Флайерз».

В прошедшем сезоне Федотов был признан лучшим вратарём КХЛ.

На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провёл 22 матча в плей-офф и сыграл один матч «на ноль».