В Петербурге задержан вратарь сборной России Федотов. Его подозревают в уклонении от армии
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В Санкт-Петербурге задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее появилась информация, что в полицию обратились из военной прокуратуры. Сообщалось, что вратаря подозревают в уклонении от службы в армии или прохождения альтернативной гражданской службы.
В минувшем сезоне Федотов выступал за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. На его счету 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Также он провёл 22 матча в плей-офф и сыграл один матч «на ноль».
В межсезонье вратарь подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», выступающей в НХЛ. В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
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