Мурыгин — о переходе в «Нефтехимик»: жена сказала: «В добрый путь, иди работай»

Голкипер «Нефтехимика» Алексей Мурыгин поделился мнением о важности взаимоотношений вратарей в команде и рассказал, как решил перейти в нижнекамскую команду.
«С моей точки зрения, вратари – это отдельная часть команды со своими, скажем так, тараканами в голове, особенностями. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что чем дружнее вратарский коллектив, тем проще играть и добиваться успеха.
Как происходил переход? Мне позвонил агент и сказал, что есть вариант продолжения карьеры в «Нефтехимике». Посоветовался с супругой, которая поддержала моё решение и сказала: «В добрый путь, иди работай» (смеётся)», – приводит слова Мурыгина официальный сайт клуба.
В июне Мурыгин подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком». Сезон-2021/2022 вратарь провёл в составе «Торпедо», за которое отыграл семь матчей, в среднем отражая 94,5% бросков и пропуская 1,39 шайбы за игру.
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