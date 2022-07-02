Пилут покинет «Трактор» и не будет играть в КХЛ в сезоне-2022/2023

Шведский защитник челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут не будет играть в КХЛ в новом сезоне, несмотря на то что его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.
«Лоуренс Пилут, скорее всего, пропустит следующий сезон в «Тракторе». Думаю, пойдём ему навстречу. Причина та же, что и у других легионеров – серьёзное давление у них на родине, у Пилута – в Швеции. Юридические вопросы, связанные с контрактом, прорабатываем сейчас с его агентом. Кого будем искать на его место? Свободных русских атакующих защитников такого уровня сейчас нет, поэтому в первую очередь рассматриваем легионеров», – приводит слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина «РБ Спорт».
В сезоне-2021/2022 Пилут провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и сделал 11 голевых передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету шведа 8 (1+7) очков в 15 встречах при показателе полезности «+10».
Напомним, ранее челябинский клуб приостановил действие контрактов с тремя чешскими легионерами – вратарём Романом Виллом, нападающими Томашем Гикой и Лукашем Седлаком. Сейчас на контрактах в челябинском клубе из легионеров есть только американец с белорусским гражданством Ник Бэйлен и финн Теэму Пулккинен.
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