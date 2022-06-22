Вилл: у нас есть год, чтобы найти способ не возвращаться в КХЛ

Бывший вратарь «Трактора» Роман Вилл выразил надежду на то, что ему не придётся возвращаться в КХЛ. Хоккеист сообщил, что его контракт с челябинским клубом приостановлен на год, а не расторгнут.

«Сезон закончился, переговоры были непростыми. Благодарен агенту, что ему удалось всё так организовать. У нас есть год, чтобы найти способ остаться за пределами КХЛ. Надеюсь, мне не придётся возвращаться туда против своей воли.

Мы здесь для того, чтобы обсудить, трудно ли нам не играть там. Но что происходит в Украине? Не имеет значения, тяжело мне или нет, до тех пор, пока всё не закончится и в мире не воцарится порядок.

Мы втроём (с двумя другими чехами «Трактора» Лукашем Седлаком и Томашем Гикой. – Прим. «Чемпионата») в Челябинске сразу дали понять, что не хотим играть там первую игру, мы не хотели там быть», – сказал Вилл в интервью isport.

Напомним, в мае 30-летний вратарь Вилл подписал контракт с чешским «Пардубице».