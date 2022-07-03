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Овечкин спел часть песни «Крошка моя» во время концерта группы «Руки Вверх!»

Овечкин спел часть песни «Крошка моя» во время концерта группы «Руки Вверх!»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил концерт группы «Руки Вверх!» в Москве.

Супруга хоккеиста Анастасия Шубская в соцсетях опубликовала видео, как Александр подпевает во время концерта. Позднее Овечкин оказался на сцене и спел фрагмент песни «Крошка моя», а потом сказал: «Настя, я тебя люблю».

Овечкин очень активно проводит межсезонье. Ранее хоккеист сыграл за футбольный клуб «Динамо» (Москва) в товарищеском матче с любительской командой «Амкал» и отметился забитым мячом. Также Александр посетил вечеринку в честь дня рождения певца Егора Крида, на которой исполнил несколько строчек той же песни группы «Руки Вверх!».

Кроме того, форвард принял участие в заключительном матче в карьере своего бывшего партнёра по «Кэпиталз» Александра Сёмина в Красноярске.

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