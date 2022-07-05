«Адмирал» подписал контракт с защитником Валиевым, на счету которого 12 матчей в НХЛ

Владивостокский «Адмирал» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с защитником Ринатом Валиевым. Отмечается, что двухстороннее соглашение с игроком рассчитано сроком на два года.



Валиев — воспитанник казанского «Ак Барса». В Молодёжной хоккейной лиге дебютировал в 2011 году за «Барс». В 2012 году уехал в USHL (Юниорскую хоккейную лигу США), затем выступая за различные клубы WHL (Западная хоккейная лига) и АХЛ (Американская хоккейная лига). На счету Валиева десять матчей в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» в сезоне-2015/2016, а также две игры за «Монреаль Канадиенс» (2017/2018).



В 2021 году защитник вернулся в систему казанского «Ак Барса», а прошедший сезон КХЛ завершил в минском «Динамо», проведя за минчан две встречи.