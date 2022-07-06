Новый генменеджер «Сан-Хосе»: надеюсь, моя работа откроет двери для других меньшинств

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал своё назначение на эту должность и выразил мнение, что его работа поможет в будущем представителям других меньшинств. Накануне Грир стал первым чернокожим генменеджером в истории НХЛ.

«Это то, чем я очень горжусь. Моя работа состоит в том, чтобы сделать всё, что в моих силах, для организации «Сан-Хосе Шаркс». И если я это сделаю, надеюсь, это откроет двери для других меньшинств, чтобы получить возможность занять руководящие должности и, возможно, возглавить команду в будущем», – приводит слова Грира официальный сайт НХЛ.

Во время игровой карьеры Грир провёл более 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». После завершения карьеры Грир работал скаутом «Чикаго Блэкхоукс», был ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» и координатором хоккейных операций в «Нью-Йорк Рейнджерс».