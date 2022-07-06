«Матч ТВ» будет осуществлять производство трансляций домашних игр «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» и «Матч ТВ» заключили соглашение, согласно которому телеканал будет осуществлять производство телевизионных трансляций домашних матчей «Торпедо» в КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Договор предусматривает производство трансляций с использованием современной ПТС и не менее восьми камер, в том числе с возможностью замедленных и суперзамедленных повторов. Также «Матч ТВ» будет делать информационно-графическое оформление трансляций.

«Мы очень рады, что начинаем тесное взаимодействие с федеральным телеканалом «Матч ТВ». Убеждён, наше сотрудничество позволит не только повысить качество трансляций хоккейных матчей из Нижнего Новгорода, но и сделать их максимально зрелищными и интересными. Современное техническое оснащение канала и профессионализм его сотрудников позволяют «Матч ТВ» производить один из лучших спортивных продуктов не только в нашей стране, но и во всём мире», – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.