Источник: у Капризова и Карнаухова могут быть проблемы из-за купленных военных билетов

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным источника, Капризов находится в розыске.

Сообщается, что оба игрока могут быть связаны с делом бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который был арестован в Уфе. По версии следствия, он несколько лет помогал футболистам «Уфы» и хоккеистам «Салавата Юлаева» избежать армии, готовя для них военные билеты. Однако Карнаухов никогда не был игроком уфимского клуба. Капризов выступал за «юлаевцев» в сезоне-2016/2017.

Напомним, 1 июля в Санкт-Петербурге был задержан вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов. В данный момент он находится в Северодвинске (Архангельская область), где будет служить до сентября, после чего будет принято решение о дальнейшем месте исполнения воинских обязанностей.