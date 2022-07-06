Американский журналист: источники в «Миннесоте» сообщили, что Капризов не в США

Американский журналист Майкл Руссо в «Твиттере» отреагировал на информацию о том, что российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подозревается в покупке военного билета. Сообщалось, что Кирилл уже покинул Россию и прибыл в США.



«Что касается сообщений о том, что Кирилл Капризов находится в розыске в России якобы за покупку военного билета в 2017 году и вернулся в США, источник из «Миннесоты» говорит, что он не в США», – написал Руссо в «Твиттере».



Ранее появилась информация, что Кирилл подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Позднее отец игрока сообщил, что у его сына никогда не было военного билета.



Напомним, если Капризова отправят на военную службу, он будет служить в ВДВ.

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