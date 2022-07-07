Андрей Коваленко — о сыне: в НХЛ нужно ехать в правильном статусе

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о переходе своего сына Николая из «Ак Барса» в «Торпедо» и рассказал об интересе к нему «Колорадо Эвеланш».

«Благодарны «Колорадо» за внимание, контракт с клубом, образно говоря, лежит на столе уже третье лето, Николая в Денвере ждут. Особенно приятно, что «Колорадо» своим интересом поддерживал Коваленко в тот сезон, когда он не всегда проходил в состав своего клуба КХЛ. Николай спрашивает моего совета, всё-таки я провёл в НХЛ больше 650 матчей, но окончательные решения принимает сам. Я считаю, что последнее его решение подписать двухлетний контракт с «Торпедо» – правильное.

В НХЛ нужно ехать в правильном статусе – одного из ведущих хоккеистов КХЛ, игрока основного состава сборной России. Об этом говорит опыт многих поколений, в том числе и моего. Пробиваться через АХЛ? На мой взгляд, это заблуждение. Поверьте, КХЛ по своему уровню намного выше АХЛ, не говоря уж о молодёжных лигах Северной Америки. Пройти через сито этого североамериканского конвейера посчастливилось лишь единицам», – приводит слова Андрея Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, Николай Коваленко был выбран «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде драфта НХЛ – 2018 под общим 171-м номером. Сезон-2021/2022 форвард провёл в «Ак Барсе» и набрал 14 (6+8) очков в 29 матчах. В межсезонье хоккеист был обменян в нижегородское «Торпедо», с которым заключил двухлетнее соглашение.