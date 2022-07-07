ЦСКА подписал контракт с защитником Роговым

Московский ЦСКА заключил двухлетнее соглашение с защитником Иваном Роговым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Права на хоккеиста перешли к армейцам ещё в июне в результате обмена с «Северсталью». В Череповец отправился 24-летний игрок обороны Семён Луговяк.
Рогов является воспитанником «Северстали». 21-летний защитник провёл 83 матча в КХЛ за череповчан, забросил две шайбы и сделал три голевые передачи. В 2019 году он стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной России.
Луговяк в сезоне-2021/2022 принял участие в 10 играх чемпионата КХЛ и не отметился результативными действиями, в среднем проводя на льду 8 минут 33 секунды. Большую часть времени он проводил в «Звезде» и набрал 18 (5+13) очков в 35 матчах ВХЛ.
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