«Коламбус» подписал новый трёхлетний контракт с восьмым номером драфта НХЛ — 2018

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» сохранил в своём составе защитника Адама Боквиста, сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн в «Твиттере». Новый контракт с хоккеистом подписан на три года – в сезоне-2022/2023 его зарплата составит $ 2 млн, через год – $ 2,6 млн, а в последний год контракта он заработает $ 3,2 млн.

На драфте НХЛ – 2018 Боквист был выбран в первом раунде под общим восьмым номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». Год назад «Чикаго» обменял защитника в «Коламбус», отдав три драфт-пика в первом и втором раундах и получив взамен Сета Джонса. В том числе «Блю Джекетс» будет выбирать под шестым номером на драфте НХЛ – 2022.

Сезон-2021/2022 стал для Боквиста лучшим по результативности. За 52 матча регулярного чемпионата Адам набрал 22 (11+11) очка при показателе полезности «-11».