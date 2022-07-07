«Авангард» прокомментировал информацию о 12 выездных матчах на старте сезона

В прессе появилась информация, что омский «Авангард» может провести первые 12 матчей нового сезона КХЛ на выезде. В комментарии «Чемпионату» пресс-служба омичей рассказала о процессе ввода арены в эксплуатацию и объяснила, что клуб отправил в лигу свои пожелания по календарю.
«На данный момент мы ждём проект календаря от коллег из КХЛ, отправили им свои пожелания. Но озвученный ранее срок 1 сентября – это ожидаемый срок ввода в эксплуатацию арены, а не первого домашнего матча. После ввода в эксплуатацию на объекте необходимо провести ряд обязательных процедур – тестовые мероприятия, проверка корректной работы всех систем и так далее.
Пожелания по календарю были составлены исходя из этого. Как только КХЛ утвердит календарь, мы сразу же об этом расскажем нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут нового сезона на домашней «G-Drive Арене». Как раз в ближайшее время планируем объявить о запуске продаж сезонных абонементов», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе «Авангарда».
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