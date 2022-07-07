Путин — Морозову: вы знаете, что КХЛ я придумал. Заинтересован, чтобы у вас всё получилось
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Морозову, пожелав успешной деятельности на должности.
«Хочу пожелать успехов. Вы знаете, что КХЛ я придумал. Поэтому я заинтересован, чтобы у вас всё получилось», — приводит слова Путина телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
Континентальная хоккейная лига была образована в феврале 2008 года на основе Российской хоккейной Суперлиги, изначально включая 24 клуба: 21 клуб из России, по одному — из Беларуси, Казахстана и Латвии. Первый чемпионат прошёл в сезоне-2008/2009.
Наибольшее количество побед в Кубке Гагарина — у «Ак Барса» (3), по два раза трофей выигрывали ЦСКА, СКА, «Металлург» и московское «Динамо».
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