Мирошниченко оказался в «Вашингтоне» под 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ – 2022

18-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, выступающий за «Омские Крылья», задрафтован на церемонии драфта НХЛ – 2022 столичным «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.

В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. За основной состав «Авангарда» к играм он не привлекался.

Ранее Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. 18-летний форвард допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне. Заболевание протекало в простой форме и поддалось лечению.

Отметим, что до начала церемонии главным фаворитом являлся американский нападающий Шейн Райт, в итоге ушедший лишь под четвёртым номером в «Сиэтл Кракен». Первым задрафтован оказался словацкий форвард Юрай Слафковски, ушедший в «Монреаль Канадиенс», а вторым был выбран его соотечественник – защитник Шимон Немец, вместе с которым они блистали на Олимпийских играх – 2022, замкнул тройку американец Логан Кули, отправившийся в «Аризону Койотс».