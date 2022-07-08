Мирошниченко оказался в «Вашингтоне» под 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ – 2022

18-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, выступающий за «Омские Крылья», задрафтован на церемонии драфта НХЛ – 2022 столичным «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.
В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. За основной состав «Авангарда» к играм он не привлекался.
Ранее Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. 18-летний форвард допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне. Заболевание протекало в простой форме и поддалось лечению.
Отметим, что до начала церемонии главным фаворитом являлся американский нападающий Шейн Райт, в итоге ушедший лишь под четвёртым номером в «Сиэтл Кракен». Первым задрафтован оказался словацкий форвард Юрай Слафковски, ушедший в «Монреаль Канадиенс», а вторым был выбран его соотечественник – защитник Шимон Немец, вместе с которым они блистали на Олимпийских играх – 2022, замкнул тройку американец Логан Кули, отправившийся в «Аризону Койотс».
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