Гендиректор «Вашингтона»: Мирошниченко достойный игрок, надеюсь у нас всё получится

Генеральный директор «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал пик российского нападающего Ивана Мирошниченко в первом раунде драфта НХЛ.
«Он и вправду достойный игрок. Скауты заметили его личностные качества и характер. То, через какие невзгоды он преодолел и как сражается с ними прямо сейчас. Надеюсь, у нас получится всё задуманное, и мы получим действительно хорошего игрока к нам в команду», — цитирует Маклеллана пресс-служба «Вашингтона».
В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. За основной состав «Авангарда» к играм он не привлекался.
Ранее Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. 18-летний форвард допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне. Заболевание протекало в простой форме и поддалось лечению.
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