Салливан — о Летанге и Малкине: эти парни по-прежнему могут играть на элитном уровне

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о продлении контракта с защитником клуба Крисом Летангом, а также о ситуации с новым соглашением российского форварда Евгения Малкина.



«Я настроен оптимистично. Эти парни многое значат для Питтсбурга и для клуба. Их наследие говорит само за себя. Они становятся чуть старше, но не старые — в этом, как мне кажется, большая разница. Эти парни по-прежнему могут играть на элитном уровне. Могу сказать, что лучшего костяка у меня никогда не было.



В мире потолка зарплат идеальных команд не так уж много. У каждой есть свои сильные стороны и слабости, в этом отношении ничего не меняется. Я знаю, что Хекстолл (генменеджер «Питтсбурга». — прим. «Чемпионата») прикладывает свои усилия, чтобы построить лучшую команду, какую мы только можем создать, вокруг ребят из нашего костяка, чтобы мы получили хорошие шансы на победу», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.