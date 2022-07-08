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Летанг — о новом контракте: Малкин уже поздравил. Надеюсь, и он скоро подпишет соглашение

Летанг — о новом контракте: Малкин уже поздравил. Надеюсь, и он скоро подпишет соглашение
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал подписание нового контракта с клубом, а также выразил надежду, что российский нападающий Евгений Малкин в скором времени также подпишет новое соглашение.

«Малкин рад за меня, уже поздравил. Я ему ответил: «Надеюсь, что и ты скоро это сделаешь, и все мы останемся вместе».

Новый контракт подходит обеим сторонам: он основывается на моих результатах и даёт шанс клубу подписать других игроков. Для меня важно бороться и побеждать, а не просто схватить большой кусок.

У нас есть два парня с громкими именами. Один из них, надеюсь, скоро подпишет новый контракт. Когда у вас есть такие хоккеисты, такой лидер, как Кросби, – всё возможно», – приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.

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