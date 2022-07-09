Данкан Кит завершил карьеру

38-летний защитник «Эдмонтон Ойлерз» Данкан Кит официально объявил о завершении карьеры.
Контракт канадского игрока обороны с зарплатой в $ 5,5 млн был рассчитан ещё на один год.
За долгую карьеру в НХЛ Кит выступал лишь за два клуба — «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон». Всего в Национальной хоккейной лиге канадец принял участие в 1256 встречах регулярных чемпионатов, в которых забросил 106 шайб и отдал 540 результативных передач, суммарно набрав 646 (106+540) очков. В плей-офф защитник записал на свой счёт 91 (19+72) голевое действие в 151 матче.
Кит — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годов), чемпион Олимпийских игр 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады, обладатель «Джеймс Норрис Трофи» (2010, 2014), а также «Конн Смайт Трофи» (2015) — уходит на покой.
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