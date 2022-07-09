В «Питтсбурге» рассказали, кто порекомендовал задрафтовать вратаря Мурашова

Директор по молодёжному скаутингу клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Ник Прайор прокомментировал выбор на драфте российского вратаря системы «Локомотива» Сергея Мурашова.

«Сергей – вратарь, которого высоко оценили наш тренер по развитию вратарей Чарльз Грант и российский скаут Александр Хаванов. Он действительно спокоен в воротах. У него хорошее хоккейное чутьё для вратаря и хорошие способности», – цитирует Прайора официальный сайт «Питтсбурга».

Напомним, Мурашов был выбран «пингвинами» в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 118-м номером. В прошлом сезоне вратарь отыграл 41 матч в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги за «Локо-76», отражал 92,7% бросков и в среднем пропускал 2,49 шайбы за игру.