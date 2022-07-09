КХЛ снабдит общеобразовательные школы хоккейным инвентарём

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поучаствовал во встрече с президентом России Владимиром Путиным – в мероприятии приняли участие 15 победителей четвёртого сезона конкурса «Лидеры России». Руководитель лиги во время встречи заявил о старте нового социального проекта под началом КХЛ.
«Один из главных приоритетов Континентальной хоккейной лиги – привлечение молодёжи к занятиям спортом и, в частности, к хоккею. К сожалению, аудитория нашего вида спорта стареет. Я глубоко убеждён, что современных мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 15 лет нужно влюблять в спорт.
Поэтому мы сейчас приступили к оснащению хоккейным инвентарём общеобразовательных школ, особенно в тех российских городах, где есть команды КХЛ», – приводит слова Морозова официальный сайт лиги.
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