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КХЛ снабдит общеобразовательные школы хоккейным инвентарём

КХЛ снабдит общеобразовательные школы хоккейным инвентарём
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поучаствовал во встрече с президентом России Владимиром Путиным – в мероприятии приняли участие 15 победителей четвёртого сезона конкурса «Лидеры России». Руководитель лиги во время встречи заявил о старте нового социального проекта под началом КХЛ.

«Один из главных приоритетов Континентальной хоккейной лиги – привлечение молодёжи к занятиям спортом и, в частности, к хоккею. К сожалению, аудитория нашего вида спорта стареет. Я глубоко убеждён, что современных мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 15 лет нужно влюблять в спорт.

Поэтому мы сейчас приступили к оснащению хоккейным инвентарём общеобразовательных школ, особенно в тех российских городах, где есть команды КХЛ», – приводит слова Морозова официальный сайт лиги.

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