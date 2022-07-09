Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выменял Романова
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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал трёхсторонний обмен с участием «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс», в результате которого «островитяне» получили права на российского защитника Александра Романова.
«У нас была возможность заполучить 22-летнего защитника из топ-4. У него потрясающий характер и потрясающая конкурентоспособность. Мы часто играли против него, чтобы почувствовать это, узнали его. Он растёт, у него много возможностей для роста. У него есть потенциал, чтобы стать лучше», – приводит слова Ламорелло The Athletic.
В сезоне-2021/2022 Романов провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-9». Всего в НХЛ в активе защитника 133 матча.
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