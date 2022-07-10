Иван Барбашёв рассказал о впечатлениях от драфта своего брата

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями после процедуры драфта НХЛ – 2022, на которой клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его младшего брата Максима в пятом раунде под общим 161-м номером.
«Это было действительно особенно. Я уверен, что он немного нервничал, потому что дело шло к концу, но его взяли. Я рад за него, он хорошо работал в последние пять лет, особенно после переезда из России в Канаду. Как охарактеризую брата? Он физически сильный игрок. Думаю, его полюбят в «Рейнджерс», но ему придётся потрудиться, чтобы попасть в НХЛ.
Я прошёл через драфт восемь лет назад, до сих пор помню каждую деталь. Я должен был идти в первом раунде, но меня взяли во втором. Тогда я был немного расстроен, но, в конце концов, мы все ищем своё счастливое место», – цитирует Ивана Барбашёва The Athletic.
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