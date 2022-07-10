Разин — о словах агента Пилко: советую Алёшеньке не кидаться громкими заявлениями

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на слова агента Алёши Пилко, который несколько дней назад заявил, что не будет подписывать своих игроков в череповецкий клуб.

«Я в хоккее уже 44 года! У меня было много взлётов, а также много падений. Вставать и подниматься наверх очень тяжело. Намного легче удерживать свою нишу. Для этого нужно не останавливаться, а ещё больше работать, и достигать новых высот.

Г-н Пилко резко взлетел. Раздаёт интервью направо и налево и не понимает, что, если его клиент останется без работы, зная, что было хорошее предложение от «Северстали», просто уйдёт к другому агенту. Дружба с богатыми клубами тоже может закончиться. Поэтому я советую Алёшеньке не кидаться громкими заявлениями, а хорошо подумать, прежде чем что-то говорить. Тем более я же как-то обходился без его клиентов все эти годы!» – написал Разин в своём телеграм-канале.