Журналист The Athletic: «Вашингтон» подпишет Кемпера в пару к Самсонову

Автор издания The Athletic Пьер Лебрюн прогнозирует, что вратарь «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер, выходящий на рынок свободных агентов, станет игроком «Вашингтон Кэпиталз». Ранее «столичные» обменяли голкипера Витека Ванечека.

«Кэпиталз» ни за что не совершили бы этот обмен, не имея представления о том, кто его заменит в воротах. Я считаю, что потенциально подходящим кандидатом является Кемпер», – написал Лебрюн в своём материале.

Напомним, ранее стало известно, что Кемпер выйдет на рынок свободных агентов после того, как «Колорадо» выменял из «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянина Александра Георгиева. Кемпер в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. В 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ он отразил 92,1% бросков и в среднем пропускал 2,54 шайбы за игру.

В «Вашингтоне» играет российский вратарь Илья Самсонов. Ожидается, что клуб сделает ему квалификационное предложение.