«Бостон» начал переговоры о новом контракте с Пастрняком

«Бостон Брюинз» начал переговоры о продлении контракта с нападающим клуба Давидом Пастрняком, сообщает журналист Эрик Руссо.



Отмечается, что подписание нового соглашения с 26-летним чехом — приоритетная задача для «мишек». У Пастрняка остался последний год по контракту, его зарплата составляет $ 6,666 млн.



Чех был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ 2014 года в первом раунде под общим 25-м номером, выступая всю карьеру в лиге за «Брюинз».



В общей сложности он провёл 510 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 504 (240+264) очка при показателе полезности «+86». В плей-офф Пастрняк принял участие в 70 играх, забросив 30 шайб и отдав 44 голевые передачи при общей полезности «+4». В 2020 году форвард стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу сезона НХЛ.