Александр Георгиев подписал трёхлетний контракт с «Колорадо»

26-летний российский вратарь Александр Георгиев, ранее обменянный из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш», подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «Эвеланш».
Отмечается, что Георгиев согласился на трёхлетний контракт на сумму в $ 10,2 млн ($ 3,6 млн – в первый год, $ 3,7 млн – во второй и $ 2,9 млн – в третий). Согласно прошлому контракту, он зарабатывал $ 925 тыс. в год.
Ранее «рейнджеры» взамен получили пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023.
В составе «Рейнджерс» в рамках регулярных сезонов НХЛ 26-летний россиянин в общей сложности провёл 129 матчей, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Георгиев подписал контракт новичка с клубом в июле 2017 года, выступая ранее в чемпионате Финляндии за ТПС и СаПКо.
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