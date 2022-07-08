Карьера русского вратаря спасена одним обменом? Георгиев — новая надежда чемпиона НХЛ

Первый день драфта получился крайне насыщенным на события. Во-первых, вопреки всем прогнозам, первыми двумя пиками стали словаки Юрай Слафковски и Шимон Немец. Во-вторых, произошло много обменов, в том числе с участием российских хоккеистов.
Александр Романов – из «Монреаля» в «Айлендерс»
Детали сделки: в трёхстороннем обмене участие также принял «Чикаго». «Ястребам» в итоге достался 13-й пик «Айлендерс» и 66-й пик «Хабс», «Монреаль» заполучил за это нападающего Кирби Дака, «Айлендерс» — Романова и выбор в четвёртом раунде.
Романов в этом году много играл – почти 20 с половиной минут в среднем на льду, 79 матчей, в два раза увеличил результативность (13 (3+10) очков) по сравнению с дебютным сезоном. Он только начинает свой путь в НХЛ, и впереди – много возможностей для роста. «Айлендерс» после неудачного сезона находились в поиске добротного защитника с хорошим первым пасом, и их выбор пал на Романова.
Удивительно, что «Монреаль» так легко расстался с молодым прогрессирующим защитником. У Романова много достоинств – он отлично катается, выходит в меньшинстве, умеет двигать шайбу, не чурается силовых приёмов и может постоять за себя. Думается, в «Айлендерс» ему будет легче раскрыть и свой атакующий потенциал.
Александр Романов
Фото: nhl.com
«Мы воспользовались возможностью заполучить 22-летнего защитника для топ-4. Мы достаточно играли против него, чтобы узнать его и увидеть, что он может дать команде. Потрясающий менталитет, потрясающий соревновательный дух. Мы чувствовали, что это правильное решение. Мы искали защитника и посчитали, что тех, кто нас заинтересовал на драфте, выбрали бы до нас. Решение не было сложным. Романов растёт, в нём большой потенциал стать лучше», — заявил генеральный менеджер команды Лу Ламорелло.
Теперь задача руководства «Айлендерс» — подписать соглашение с россиянином, чей контракт новичка только что истёк. Проблем с этим возникнуть не должно.
Александр Георгиев – из «Рейнджерс» — в «Колорадо»
Детали сделки: «Колорадо» получил Георгиева, «Рейнджерс» — пики в третьем и пятом раундах драфта-2022, а также пик в третьем раунде драфта-2023.
Воплотились слухи, которые ходили уже несколько лет – вратарь Александр Георгиев покинул «Рейнджерс». Для него это отличный шанс – в Нью-Йорке у Георгиева не было ни единого шанса стать первым номером, потому что выиграть конкуренцию у действующего обладателя «Везина Трофи» Игоря Шестёркина просто невозможно. Александр не раз сам просил обмена в другую команду, и наконец его желания были услышаны. Он не просто сменил клуб, а оказался в составе новоиспечённого обладателя Кубка Стэнли!
Всё сложилось удачно – контракт «Колорадо» с Дарси Кемпером подошёл к концу, а денег на новый у клуба не было. Так что ждём, что в новом сезоне Георгиев поведёт «Эвеланш» к новым свершениям.
«Рейнджерс» пошли на такой шаг из-за потолка зарплат. «Мы пытаемся расчистить платёжку, здорово, что удалось получить взамен несколько пиков. Георгиев – настоящий боец и очень хороший вратарь. Думаю, он сделает много хорошего в «Колорадо», — заявил генменеджер «синерубашечников» Крис Друри.
У Георгиева в «Рейнджерс» были и взлёты, и падения. Только приехав в НХЛ, он довольно быстро потеснил стареющего Хенрика Лундквиста, но с появлением в составе Игоря Шестёркина был вынужден довольствоваться ролью сменщика. В его игре бывали спады, но в этом сезоне, когда Шестёркин получил травму, Георгиев пришёл в себя и стал тащить.
Теперь, когда ему не придётся сидеть за чьей-то спиной, у Георгиева должны вырасти крылья. Фактически, этот обмен спас карьеру русского вратаря, так как все задатки первого номера, а также уверенность в своих силах у Александра есть. Теперь появилась и возможность заявить о себе в полной мере и стать надеждой чемпиона НХЛ. «Я думаю, что они с Павлом Францоузом составят отличный дуэт. Мы считаем Павла отличным запасным вратарём и парнем, которому можно доверить 30-40 матчей. Когда Георгиев был основным голкипером, он играл очень хорошо. Александр хотел получить шанс, и это произошло, он с нетерпением ждал этого вызова. Мне нравится то, что он играл в команде с большого рынка. Георгиев играл в Нью-Йорке. Он может справиться с давлением и прочими вещами. Мы рады за него», – сказал генменеджер «Колорадо» Джо Сакик.
- 8 июля 2022
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