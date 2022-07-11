Экс-защитник «Магнитки» Дронов примет участие в лагере развития «Аризоны»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» объявил состав игроков, которые приедут в лагерь развития.

В списке значатся двое россиян – бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов и нападающий «Торпедо» Илья Федотов.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Металлург» хотел сохранить игрока в своём составе, но Дронов принял решение продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне Григорий провёл шесть матчей в регулярном чемпионате и отдал одну голевую передачу. В плей-офф он стал вторым защитником команды по результативности, набрав 14 (5+9) очков в 24 матчах при показателе полезности «+9». При этом контракта с «Аризоной» у Дронова нет.

19-летний Федотов в сезоне-2021/2022 играл за «Торпедо» в КХЛ и забросил две шайбы в 35 матчах. В МХЛ на его счету 15 (3+12) очков в 20 играх регулярного чемпионата и ещё 10 (6+4) баллов в 10 матчах Кубка Харламова.

Форвард, выбранный «Аризоной» во втором раунде драфта-2021, имеет действующий контракт с нижегородцами до конца следующего сезона. В случае участия в лагере развития «Койотс» Федотов нарушит п. 1.61 ст. 5 правового регламента КХЛ, запрещающий игрокам участвовать в тренировочных мероприятиях лиг, не входящих в структуру КХЛ.