Ванечек попрощался с «Вашингтоном»: спасибо за эти восемь лет

Вратарь Витек Ванечек, которого «Вашингтон Кэпиталз» обменял в «Нью-Джерси Дэвилз», опубликовал в соцсетях обращение к своему прежнему клубу и его болельщикам.

«Одна большая глава в жизни закончилась. Спасибо «Вашингтону» за удивительное гостеприимство и всё, что вы сделали за эти восемь лет. Также я хотел бы поблагодарить болельщиков «Кэпиталз» за то, что они делают каждую домашнюю игру особенной.

Теперь пришло время новой эры в «Дэвилз». Я очень рад познакомиться с новыми людьми и фанатами «Нью-Джерси». До скорой встречи в «Пруденшиал-центр», – написал Ванечек в соцсетях.

В сезоне-2021/2022 Ванечек провёл 42 матча в регулярном чемпионате и одержал 20 побед. В среднем он пропускал 2,67 шайбы за игру и отражал 90,8% бросков.