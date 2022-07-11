Ванечек попрощался с «Вашингтоном»: спасибо за эти восемь лет
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Вратарь Витек Ванечек, которого «Вашингтон Кэпиталз» обменял в «Нью-Джерси Дэвилз», опубликовал в соцсетях обращение к своему прежнему клубу и его болельщикам.
«Одна большая глава в жизни закончилась. Спасибо «Вашингтону» за удивительное гостеприимство и всё, что вы сделали за эти восемь лет. Также я хотел бы поблагодарить болельщиков «Кэпиталз» за то, что они делают каждую домашнюю игру особенной.
Теперь пришло время новой эры в «Дэвилз». Я очень рад познакомиться с новыми людьми и фанатами «Нью-Джерси». До скорой встречи в «Пруденшиал-центр», – написал Ванечек в соцсетях.
В сезоне-2021/2022 Ванечек провёл 42 матча в регулярном чемпионате и одержал 20 побед. В среднем он пропускал 2,67 шайбы за игру и отражал 90,8% бросков.
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