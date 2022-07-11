Эксперт назвал сильные и слабые стороны в игре Романова

Один из экспертов The Athletic на условиях анонимности прокомментировал обмен прав на российского защитника Александра Романова из «Монреаль Канадиенс» в «Нью-Йорк Айлендерс» и дал характеристику хоккеисту.
«У него всё ещё есть преимущество. Думаю, что в атаке он просто ограничен своим творчеством и хоккейным чутьём. Он может бросать и благодаря этому забивать много голов, но он не настоящий созидатель, он не собирается много атаковать.
Он сильный, у него крепкое телосложение, он хорошо катается, поэтому может хитовать, и хитовать сильно. Он отличный парень, у него есть энергия и оптимистичный характер. Вижу много позитивных моментов, но иногда он не будет слишком стабильным, играя матч за матчем», – приводит слова анонимного эксперта The Athletic.
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