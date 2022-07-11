Крикунов: вряд ли бы ситуация с Федотовым случилась, если бы он не повёл себя неадекватно

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера Ивана Федотова.
«Я думаю, что это не такая уж большая проблема и она вполне решаема. Федотов, возможно, и на ровном месте мог изобрести конфликт. Полагаю, что в этом всё и дело. Если бы он спокойно решал разногласия, то до подобной ситуации дело бы не дошло. Хотя, конечно, мы не знаем многих деталей. Наверняка были какие-то договорённости о том, чтобы доиграть контракт с ЦСКА до конца. Но он упёрся — не хочу играть и всё. А на профессиональном уровне ведь так не бывает.
Конечно, год без игровой практики — тяжело, но разговаривай, ищи варианты. Я думаю, что есть возможность забрать Ивана из части и разрешить ему играть. Всегда можно найти точки соприкосновения. Какой у нас клуб на сегодняшний день задерживает игроков? Никакой. Наверное, это надо было как-то начудить. Но мы же не знаем всех нюансов, а Ивану в этой ситуации указали на его место. Я на 100 процентов уверен, что это больше его вина. Если бы он не упёрся, не повёл себя неадекватно, то вряд ли бы это случилось. Я всегда говорил: чем быстрее мы отпустим парня, тем скорее он поймёт, нужен он в НХЛ или его место здесь», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».
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