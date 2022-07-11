«Мы должны помочь Ване продолжить карьеру». Григорий Панин – о ситуации с Федотовым

36-летний российский защитник и капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о резонансной ситуации с призывом на срочную службу вратаря сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, ранее выступавшего за московский ЦСКА.

«Если всё равно, то лучше мимо проходи. Классно жить по принципу,- слава богу не со мной. Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях. Ваня Федотов за два года из просто подающего надежды, стал главным вратарём на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста НХЛ (это не секрет) но… По-любому мне скажут не лезь не в своё дело, занимайся своим хоккеем, но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то, где-то, так не считает. Это прецедент для всех. Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы спортсмены,- как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг.

P.S. Такие разборки, со спортом ничего общего не имеют. Ещё над несколькими пацанами весит «топор», из них яркая звезда НХЛ. Есть ли среди нас, хоть не много своих пацанов?» — гласит публикация Панина в одной из социальных сетей.

Армия вместо НХЛ. Что происходит с вратарём Федотовым.