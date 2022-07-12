ЦСКА подписал новый контракт с защитником Дарреном Дицем

Московский ЦСКА подписал контракт с защитником Дарреном Дицем, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Отмечается, что соглашение с 28-летним игроком заключено сроком на три года.



В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Диц провёл за ЦСКА восемь матчей после перехода из «Барыса», набрав 2 (1+1) балла при общей полезности «+1». В плей-офф на счету защитника 20 встреч, в которых он забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи при показателе полезности «+3».



Ранее Диц выступал за «Барыс» из Нур-Султана с 2017 по 2021 год. В общей сложности он провёл в КХЛ 297 матчей, набрав 180 (69+111) баллов при полезности «-3». Вместе с ЦСКА хоккеист стал победителем розыгрыша Кубка Гагарина — 2022.