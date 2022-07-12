«Филадельфия» выставила Линдблома на драфт отказов. В 2020 году хоккеист победил рак

«Филадельфия Флайерз» поместила 25-летнего шведского нападающего Оскара Линдблома на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщается на официальном сайте команды.

«Это решение было очень сложно принять, и мы потратили много времени на обдумывание. Никто не может усомниться в желании, воле и силе преодолеть всё, через что Оскар прошёл вне льда, чтобы вернуться к игре, которую он любит. Кроме того, приверженность Оскара своим товарищам по команде и его влияние на нашу команду были неизмеримы. Он действительно вдохновляет всех нас, и Оскар всегда останется особой частью семьи «Филадельфии». Мы желаем ему всего наилучшего в продолжении его карьеры в НХЛ», — сказал генменеджер «лётчиков» Чак Флетчер.

Напомним, в декабре 2019 года у Линдблома диагностировали саркому Юинга (разновидность рака, поражающая костные ткани. — Прим. «Чемпионата»). После восьмимесячного лечения швед смог победить болезнь и вернулся в хоккей. Его контракт рассчитан ещё на год, заработная плата за сезон — $ 3 млн.

Отметим, что $ 100 тыс. «Филадельфия» направит в местную организацию, поддерживающую семьи с заболевшими раком людьми.