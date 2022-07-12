«Филадельфия» выставила Линдблома на драфт отказов. В 2020 году хоккеист победил рак

«Филадельфия Флайерз» поместила 25-летнего шведского нападающего Оскара Линдблома на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщается на официальном сайте команды.
«Это решение было очень сложно принять, и мы потратили много времени на обдумывание. Никто не может усомниться в желании, воле и силе преодолеть всё, через что Оскар прошёл вне льда, чтобы вернуться к игре, которую он любит. Кроме того, приверженность Оскара своим товарищам по команде и его влияние на нашу команду были неизмеримы. Он действительно вдохновляет всех нас, и Оскар всегда останется особой частью семьи «Филадельфии». Мы желаем ему всего наилучшего в продолжении его карьеры в НХЛ», — сказал генменеджер «лётчиков» Чак Флетчер.
Напомним, в декабре 2019 года у Линдблома диагностировали саркому Юинга (разновидность рака, поражающая костные ткани. — Прим. «Чемпионата»). После восьмимесячного лечения швед смог победить болезнь и вернулся в хоккей. Его контракт рассчитан ещё на год, заработная плата за сезон — $ 3 млн.
Отметим, что $ 100 тыс. «Филадельфия» направит в местную организацию, поддерживающую семьи с заболевшими раком людьми.
- 12 июля 2022
-
19:26
-
19:10
-
18:48
-
18:25
-
18:05
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:57
-
16:29
-
16:19
-
15:43
-
14:59
-
14:39
-
14:33
-
14:12
-
13:59
-
12:43
-
11:30
-
10:52
-
10:22
-
09:43
-
09:12
-
08:40
-
08:22
-
07:01
-
02:14
-
01:46
-
01:32
-
01:14
-
00:42
- 11 июля 2022
-
23:48
-
23:10