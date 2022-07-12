Кожевников: Ничушкин заслужил новый контракт с «Колорадо» упорством и трудом
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о новом контракте российского нападающего Валерия Ничушкина с «Колорадо Эвеланш». 27-летний форвард, завоевавший Кубок Стэнли — 2022, подписал соглашение на восемь лет и общую сумму $ 49 млн.
«Я только рад за Ничушкина. Мы все должны быть рады за него, потому что он заслужил этот контракт своим упорством, трудом и верой со стороны менеджеров. Не слишком ли большой срок контракта? Это же решение Валеры: без его согласия такого срока не было бы. Только через три года его могут обменять. Так что три года может спокойно играть в «Колорадо» и показывать свою игру», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
20:55
-
20:40
-
20:22
-
19:56
-
19:26
-
19:10
-
18:48
-
18:25
-
18:05
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:57
-
16:29
-
16:19
-
15:43
-
14:59
-
14:39
-
14:33
-
14:12
-
13:59
-
12:43
-
11:30
-
10:52
-
10:22
-
09:43
-
09:12
-
08:40
-
08:22
-
07:01
-
02:14
-
01:46
-
01:32
Партнерский контент