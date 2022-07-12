Кожевников: Ничушкин заслужил новый контракт с «Колорадо» упорством и трудом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о новом контракте российского нападающего Валерия Ничушкина с «Колорадо Эвеланш». 27-летний форвард, завоевавший Кубок Стэнли — 2022, подписал соглашение на восемь лет и общую сумму $ 49 млн.

«Я только рад за Ничушкина. Мы все должны быть рады за него, потому что он заслужил этот контракт своим упорством, трудом и верой со стороны менеджеров. Не слишком ли большой срок контракта? Это же решение Валеры: без его согласия такого срока не было бы. Только через три года его могут обменять. Так что три года может спокойно играть в «Колорадо» и показывать свою игру», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.