Российский вратарь Александр Георгиев поделился эмоциями после перехода в «Колорадо Эвеланш» и заключения контракта с клубом.
«Это крутое повышение, и мне это было нужно… Я усердно работаю, чтобы доказать, что клуб не ошибся», — приводит слова Георгиева журналист Петер Бауф на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, Георгиев сказал, что в «Нью-Йорк Рейнджерс» ему было тяжело, поскольку вратарю не давали проводить серии из нескольких матчей, поэтому он рад этому шансу стать первым номером.
Напомним, ранее 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш». С Георгиевым заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 10,2 млн. За первый год вратарь получит $ 3,6 млн, $ 3,7 млн — за второй, а за третий — $ 2,9 млн. По предыдущему соглашению его заработная плата была $ 2,4 млн в год.
- 12 июля 2022
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