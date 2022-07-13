«Трактор» объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023, Гелашвили — новый тренер вратарей

Челябинский «Трактор» в официальном телеграм-канале клуба представил обновлённый тренерский штаб на новый сезон КХЛ.
Помогать главному тренеру чёрно-белых Анвару Гатиятулину будут ассистенты Алексей Тертышный, Алексей Чикалин и тренер вратарей Георгий Гелашвили. Последний заменил финского специалиста Симо Вехвилайнена, который принял решение не возвращаться в Россию.
«Тренерский штаб команды в этом сезоне претерпит некоторые изменения. Виталий Ячменёв, который присоединился к «Трактору» по ходу прошлого регулярного чемпионата и очень помог нам в борьбе за медали, по семейным обстоятельствам пока не может приехать в Челябинск. С ним мы всегда на связи и надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону. Также не будет в штабе и тренера вратарей Симо Вехвилайнена. Он принял решение остаться в Финляндии.
Его место займёт Георгий Гелашвили, ранее отвечавший за подготовку всех голкиперов системы. Эти специалисты два года трудились в связке и имели общий взгляд на большинство процессов. Сейчас Гелашвили больше сосредоточится на работе с «Трактором», мы уверены, что его опыт и профессиональное отношение к делу принесут свои плоды», – прокомментировал изменения генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
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