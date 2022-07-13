Генменеджер «Калгари» прокомментировал решение Годро, который отклонил предложение клуба

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг высказался о решении нападающего Джонни Годро уйти из клуба. Форвард отклонил предложение «огоньков» на восемь лет с ежегодной зарплатой в $ 10 млн.
«Могу заверить наших фанатов, что мы сделали всё возможное, чтобы удержать Джонни в Калгари. Хочу пожелать Джонни, его семье и супруге всего самого наилучшего, он скоро станет отцом. Он подарил нам здесь замечательные восемь лет, прекрасные воспоминания.
Мы потеряли действительно хорошего игрока, нам нужно двигаться вперёд. Нам нужно какое-то время, надо взглянуть на вещи трезво. Мы не можем пойти и сорвать с дерева того, кто заменит Годро. Мы возьмём себя в руки, у нас много действительно хороших игроков, и мы собираемся найти путь вперёд», – цитирует Треливинга официальный сайт НХЛ.
- 13 июля 2022
-
12:00
-
11:37
-
11:07
-
10:51
-
10:32
-
10:18
-
10:01
-
09:45
-
09:33
-
09:07
-
09:02
-
08:42
-
08:25
-
08:09
-
07:42
-
07:35
-
07:12
-
06:50
-
06:36
-
06:31
-
06:08
-
06:06
-
05:54
-
05:26
-
04:46
-
04:15
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:24
-
23:17
-
22:58
-
22:38
-
22:20
-
21:55
-
21:35
-
21:25