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Генменеджер «Калгари» прокомментировал решение Годро, который отклонил предложение клуба

Генменеджер «Калгари» прокомментировал решение Годро, который отклонил предложение клуба
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Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг высказался о решении нападающего Джонни Годро уйти из клуба. Форвард отклонил предложение «огоньков» на восемь лет с ежегодной зарплатой в $ 10 млн.

«Могу заверить наших фанатов, что мы сделали всё возможное, чтобы удержать Джонни в Калгари. Хочу пожелать Джонни, его семье и супруге всего самого наилучшего, он скоро станет отцом. Он подарил нам здесь замечательные восемь лет, прекрасные воспоминания.

Мы потеряли действительно хорошего игрока, нам нужно двигаться вперёд. Нам нужно какое-то время, надо взглянуть на вещи трезво. Мы не можем пойти и сорвать с дерева того, кто заменит Годро. Мы возьмём себя в руки, у нас много действительно хороших игроков, и мы собираемся найти путь вперёд», – цитирует Треливинга официальный сайт НХЛ.

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