«Трактор» подписал контракт с вратарём системы «Филадельфии»

Челябинский «Трактор» заключил соглашение с вратарём Кириллом Устименко, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Двусторонний контракт с голкипером рассчитан на два года.

23-летний вратарь в минувшем сезоне выступал в системе «Филадельфии Флайерз». Он провёл восемь матчей в АХЛ за «Лихай Вэлли Фэнтомс», в среднем пропускал 2,91 шайбы за игру и отражал 90% бросков. Большую часть времени Кирилл играл в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за «Рединг Роялс». В 19 встречах он одержал девять побед, отражая 91,6% бросков и имея коэффициент надёжности 2,67.

Устименко – уроженец белорусского Гомеля, имеющий российское гражданство. Он принял участие в ЮЧМ-2017, сыграв в двух матчах турнира. До отъезда в Северную Америку выступал в системе санкт-петербургского «Динамо» за команды МХЛ и ВХЛ.