«Колорадо» продолжает переговоры с Кадри
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил о том, что «Колорадо Эвеланш» не оставляет попыток сохранить в своём составе нападающего Назема Кадри.
«Джо Сакик и агент Назема Кадри Даррен Феррис продолжают разговаривать. Кажется, это рискованно, потому что до открытия рынка остаются считаные часы, но «Колорадо» хочет вернуть Назема», – написал Дрегер в «Твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что Кадри выйдет на рынок свободных агентов, который открывается 13 июля. Форвард может претендовать на долгосрочный контракт с окладом $ 8 млн в год. В сезоне-2021/2022 он набрал 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата, к которым добавил 15 (7+8) баллов в розыгрыше Кубка Стэнли, установив личный рекорд результативности.
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