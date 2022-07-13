Инсайдер: Брент Бёрнс близок к переходу в «Даллас»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс может стать игроком «Даллас Старз», сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.

«Похоже, переход Брента Бёрнса в «Даллас» набирает обороты. Он один из тех, на кого стоит обратить внимание после открытия рынка», – написал журналист в «Твиттере».

Бёрнс выступает в составе «акул» последние 11 лет. Его контракт с кэпхитом $ 8 млн будет действовать до завершения сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне 37-летний хоккеист забросил 10 шайб и сделал 44 голевые передачи, не пропустив ни одного матча в регулярном чемпионате. Его показатель полезности составил «-15». Всего в НХЛ на счету опытного защитника более 1250 матчей, в которых он набрал 777 (227+550) результативных баллов.