«Оттава» претендует на форварда Клода Жиру

Нападающий Клод Жиру, выходящий на рынок свободных агентов, может стать игроком «Оттавы Сенаторз». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн.

«Все признаки указывают на то, что «Оттава» будет первым претендентом на звезду рынка неограниченно свободных агентов Клода Жиру», – написал Лебрюн в «Твиттере».

Минувший сезон Жиру начинал в составе «Филадельфии Флайерз», в которой был капитаном команды. За «лётчиков» он сыграл в 57 матчах и набрал 42 (18+24) очка, после чего был обменян во «Флориду Пантерз». Там форвард оформил 23 (3+20) результативных балла в 18 встречах регулярного чемпионата и набрал ещё восемь (3+5) очков в 10 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

По предыдущему соглашению Жиру зарабатывал $ 8,275 млн в год.