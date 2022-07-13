«Ак Барс» подписал контракт с вратарём системы «Тампы» Амиром Мифтаховым

«Ак Барс» заключил соглашение с голкипером системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амиром Мифтаховым, сообщается на официальном сайте казанцев. Стороны подписали односторонний контракт да конца сезона-2022/2023.
«Амир — наш воспитанник, уже имеющий опыт игры в КХЛ. Впервые «Ак Барс» входит в сезон с доморощенной парой вратарей — это большое достижение нашей школы. Мы надеемся, что такое решение себя оправдает. Рассчитываем на прогресс Мифтахова в ходе сезона, его готовность работать каждый день и конкурировать с Тимуром Биляловым», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
В прошлом сезоне 22-летний хоккеист, играя в АХЛ, провёл 22 матча, отражая в среднем 89,1% бросков. Его коэффициент надёжности — 3.03. Кроме того, Мифтахов принял участие в пяти встречах в ECHL, отражая 92% бросков при коэффициенте 2,23.
- 13 июля 2022
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