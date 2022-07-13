34-летний Клод Жиру подписал контракт с «Оттавой» на $ 19,5 млн
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Нападающий Клод Жиру, вышедший на рынок свободных агентов, подписал контракт с «Оттавой Сенаторз», сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.
Как отмечает обозреватель, с 34-летним хоккеистом заключено трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 19,5 млн. В среднем за год Жиру будет получать $ 6,5 млн. По прошлому контракту форвард получал $ 8,275 млн за сезон.
Напомним, в завершившемся сезоне Жиру, выступая за «Филадельфию Флайерз» и будучи капитаном клуба, сыграл 57 встреч, в которых набрал 42 (18+24) очка. В ходе сезона его обменяли во «Флориду Пантерз», за которую он сыграл 18 матчей в регулярке, набрав 23 (3+20) результативных балла. К этому показателю Жиру добавил 10 матчей в плей-офф и 8 (3+5) очков.
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