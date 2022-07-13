Илья Михеев обратился к болельщикам «Торонто» после ухода из клуба

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в одной из своих социальных сетей попрощался с клубом и обратился к болельщикам.

«Хочу сказать спасибо руководству «Торонто Мэйпл Лифс», тренерам, товарищам по команде и, конечно же, нашим болельщикам за последние три года полной поддержки, ваши искренние эмоции и веру в меня! Это было незабываемое время и прекрасные впечатления!» — говорится в сообщении.

Напомним, 27-летний Михеев с сегодняшнего дня стал свободным агентом, приняв решение не продлевать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 21 шайбу и отдал 11 результативных передач, суммарно набрав 32 очка при показателе полезности «+16».