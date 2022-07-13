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«Торонто» объявил о переходе Самсонова. Илья — первый российский вратарь в истории клуба

«Торонто» объявил о переходе Самсонова. Илья — первый российский вратарь в истории клуба
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«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о переходе российского вратаря Ильи Самсонова. С бывшим голкипером «Вашингтон Кэпиталз» заключено однолетнее соглашение на общую сумму $ 1,8 млн.

Отметим, что Самсонов станет первым российским вратарём в истории «кленовых листьев».

Ранее появилась информация, что «Торонто» также интересовался голкипером «Чикаго Блэкхоукс» Кевином Ланкиненом.

Напомним, ранее «Вашингтон» отказался делать квалификационное предложение россиянину. В завершившемся сезоне Самсонов принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых 23 раза победил при проценте отражённых бросков 89,6%. Согласно продвинутой статистике, в прошлом сезоне Самсонов пропустил на 13 голов больше, чем предполагалось.

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