«Торонто» объявил о переходе Самсонова. Илья — первый российский вратарь в истории клуба

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о переходе российского вратаря Ильи Самсонова. С бывшим голкипером «Вашингтон Кэпиталз» заключено однолетнее соглашение на общую сумму $ 1,8 млн.

Отметим, что Самсонов станет первым российским вратарём в истории «кленовых листьев».

Ранее появилась информация, что «Торонто» также интересовался голкипером «Чикаго Блэкхоукс» Кевином Ланкиненом.



Напомним, ранее «Вашингтон» отказался делать квалификационное предложение россиянину. В завершившемся сезоне Самсонов принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых 23 раза победил при проценте отражённых бросков 89,6%. Согласно продвинутой статистике, в прошлом сезоне Самсонов пропустил на 13 голов больше, чем предполагалось.