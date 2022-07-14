«Вегас» продлил контракт с нападающим Райлли Смитом. Общая сумма соглашения — $ 15 млн

«Вегас Голден Найтс» достиг договорённости о продлении контракта с 31-летним канадским нападающим Райлли Смитом. Об этом сообщает пресс-служба «рыцарей» на официальном сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано на три года на общую сумму в $ 15 млн ($ 5 млн за сезон). Ранее «Вегас» обменял в «Каролину Харрикейнз» сразу двух игроков – нападающего Макса Пасиоретти и защитника Дилана Коглана, освободив тем самым в платёжной ведомости более $ 8 млн.

В прошлом сезоне Райлли Смит принял участие в 56 встречах за «Вегас» в регулярном чемпионате, в которых отметился 38 (16+22) результативными действиями при коэффициенте полезности «+4». Он выступает в составе «рыцарей» с 2017 года. Он выступает в составе «рыцарей» с 2017 года, а ранее играл за «Флориду Пантерз», «Бостон Брюинз» и «Даллас Старз».